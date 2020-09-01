Пока вы не уснули: Крым рассорил Россию и Турцию

ВКонтакте, Одноклассники. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест , слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Белоруcсии созданы вполне комфортные условия для жизни и работы, заявила военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу рядовая жительница республики. Женщина уверяет, что люди, участвующие в протестах, - «бездельники» и «дебилы». Запись гневного монолога журналист опубликовал в своем Telegram-канале Kotsnews.

соцсети

Многодетный отец из Вологды умер в отделе полиции на следующий день после задержания. Сотрудники МВД игнорировали его просьбы о помощи, пишет «Медиазона».

45-летний Сергей Пахолков участвовал в акции против вырубки сквера для строительства детского сада. По словам очевидцев, пришедшие на место силовики толкнули мужчину, он упал и ударился головой. Его доставили в отделение за неповиновение полицейским. На выходе из служебной машины мужчина снова ударился головой. В здании ему стало плохо, приехавшие медики измерили давление, сделали ЭКГ и дали таблетки.

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 «Омск», вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США. При этом редакция не сомневается, что рыболовные суда встречались также и с российским флотом, проводившим крупномасштабными учения в этом районе.

Израиль ранее не покупал сырье у арабских стран Персидского залива из-за санкционных ограничений, однако после нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами ситуация может измениться, пишет турецкое агентство «Анадолу».

Предупредительные выстрелы не подействовали. Пассажирский лайнер занял более высокий эшелон и снова нарушил советское воздушное пространство. 1 сентября 1983 года над Сахалином был сбит южнокорейский Боинг-747. Он летел из Нью-Йорка в Сеул. На борту находились 269 человек.

Боинг упал в нейтральных водах. Поисковая операция заняла два месяца. Останков людей не нашли. Появилась версия: сбили американский разведывательный самолет – "южнокорейского двойника". А лайнер тихо посадили на базе США в Японии. Пассажиров заставили молчать.

соцсети

Житель Московской области убил жену в детском саду на глазах у детей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Некоторое время назад 53-летний Николай В. в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию одного из детских садов в Воскресенске через открытую запасную дверь, нанес своей жене, младшему воспитателю, несколько ранений на глазах у ее воспитанников. Женщина скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Ее убийца был задержан там же.

Турция обвинила власти России в угнетении и притеснении крымских татар. Заявление на эту тему опубликовано на сайте МИД страны.

Поводом стали задержания крымскотатарских активистов и обыски в их жилищах, которые прошли 31 августа. Известно, что украинская прокуратура, до сих пор рассматривающая Крым как область своей юрисдикции, возбудила в связи с этим уголовное дело против российских силовиков.

Telegram-канал 112

В Бугульме возле ресторана «Аристократ» застрелили предпринимателя Евгения Дедадина. Мужчина стал известен после того, как в 2018 году убил двух грабителей, проникнувших к нему в дом.

По данным издания «Реальное время», правоохранители не исключают, что бизнесмену могли отомстить приятели погибших два года назад злоумышленников.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «жаркое» в переносном смысле слова лето в стране закончилось, передает БЕЛТА.