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«Ведем переговоры»: Минск просит у Москвы отсрочки по долгам 

Газета.Ru 3 часа назад
«Ведем переговоры»: Минск просит у Москвы отсрочки
Фото: ТАСС
Москва и Минск обсуждают реструктуризацию ранее выданного Белоруссии кредита на $1 млрд, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов. Президент Александр Лукашенко планирует направить предоставленный Россией займ на поддержку белорусской национальной валюты.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва и Минск начали переговоры о реструктуризации ранее выданного Белоруссии кредита.

«Министерства финансов двух стран ведут переговоры по рефинансированию госдолга Белоруссии. Сейчас мы начинаем отрабатывать на техническом уровне условия и объемы данного кредита», — цитируют чиновника «Ведомости».

О какой сумме идет речь, Силуанов не сказал, но косвенно она понятна из заявления, сделанного ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В конце прошлой неделе он сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным рефинансирование кредита в $1 млрд
Почему Лукашенко назвал именно такую сумму, пока не совсем ясно: три года назад Москва выделила Минску кредит на $700 млн, после чего на его же реструктуризацию было выдано еще $600 млн А вот цель рефинансирования намечена: об этом тоже сказал сам Лукашенко. По его словам, деньги пойдут на укрепление курса национальной валюты. Напомним, что с начала года доллар в республике подорожал на 26,51%, а евро — на 33,86%, то есть на практике девальвация национальной валюты страны уже идет заметными темпами.
При этом после того как в стране прошли выборы и начались акции несогласных с их результатами, многие белорусы стали активно скупать наличную валюту в обменниках, из-за чего во многих из них образовался дефицит.

«Во многих банках наблюдается дефицит наличной валюты, купить ее можно лишь в случае, если до этого кто-то ее сдал, но таких не много», — сообщил ранее «Газете.Ru» аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Хотя сам Лукашенко наличие такой проблемы отрицает. Ранее президент республики заявлял, что дефицит всегда образуется из-за наплыва клиентов, но это лишь временное явление и на практике в стране достаточно валютных резервов.
Последнее утверждение, впрочем, достаточно спорное. По итогам прошлого года стоимость золотовалютных резервов страны составила $9,4 млрд, а к началу августа они сократились до $8,9 млрд
По данным Нацбанка Белоруссии, резервные активы в зарубежной валюте на данный момент составляют $4,3 млрд Еще порядка $3,1 млрд приходится на золото. При этом спрос на валюту в этом году существенно превышает показатели 2019-го. Если в прошлом году с января по июль население и предприятия продавали валюту (баланс в пользу продажи — $804 млн), то за аналогичный период люди и компании суммарно закупили ее на $1,6 млрд
О недоверии местного населения к валюте Белоруссии говорит и статистика по банковским депозитам. В апреле доля вкладов в иностранной валюте составляла 67,5% от их общей суммы, а в августе она сократилась совсем немного — до 65%. Это создает дополнительную нагрузку на банковский сектор и чревато тяжелыми последствиями, если население резко начнет забирать свои вклады. В частности, об этой опасности ранее предупреждал МВФ.
В то же время внешний долг страны составляет $18 млрд — почти треть ВВП Белоруссии. И в этом году обслуживание госдолга обойдется Минску в $2,33 млрд Дальше эта сумма будет только расти. По данным Минфина Белоруссии, пик выплат придется на 2023 год — $3,41 млрд
Но в целом считать нынешнюю ситуацию с долгами в стране катастрофической пока нельзя: по мнению некоторых ученых, опасным уровнем долгов для развивающихся стран можно считать 40% от ВВП.
Однако каким он окажется по итогам года — пока тоже сложно сказать. За первые семь месяцев этого года ВВП Белоруссии снизился на 1,6%, а по прогнозу Центра экономических исследований BEROC и S&P Global Ratings, по итогам 2020-го падение составит 3-4%.
Сам Александр Лукашенко считает, что экономические проблемы страны вскоре решатся благодаря росту экспорта товаров в Россию и Китай. Но в то же время страна теряет значительные средства из-за падения экспорта нефтепродуктов.
По данным Белстата, в первом полугодии он сократился на 43% — до 3 млн тонн.
А по подсчетам главы Минфина страны Юрия Селиверстова, всего в этом году Минск недополучит в бюджет до 4 млрд рублей (по нынешнему курсу — $1,5 млрд), причем половина потерь будет связана именно с нефтяным сектором. Для сравнения, это немногим меньше, чем все товары, ввезенные из Белоруссии в Россию в прошлом году по двум крупнейшим статьям экспорта — сыры и творог, а также моторные транспортные средства для перевозки грузов — $1,71 млрд
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В мире , Антон Силуанов , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Вадим Иосуб , Международный валютный фонд , Минфин , Газета.Ru , Ведомости , Минск , Москва
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