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Белорусским банкам предрекли проблемы 

Lenta.ru 54 минуты назад
Белорусским банкам предрекли проблемы
Фото: Reuters
У белорусских банков могут начаться проблемы, рейтинги нескольких крупных кредитных организаций собираются пересмотреть в сторону снижения. Как сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство Moody's, это связано с оттоком вкладов населения на фоне политической нестабильности в стране.
Речь идет государственных АСБ Беларусбанке, Белинвестбанке, Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) и БПС-Сбербанке (принадлежит Сбербанку).

«Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — предрекают в Moody's.

Точный объем оттока вкладов аналитики пока не называют и ссылаются на официальные данные от банков. Согласно ним, отток не превышает 10 процентов от общего объема. При этом более половины депозитов физлиц в республике (58 процентов) хранится в иностранной валюте.
Одновременно в стране активно скупают валюту. В конце августа это привело к рекордному обрушению белорусского рубля. Кроме того, Нацбанк Белоруссии ввел ограничения на поддержание текущей ликвидности, в результате чего часть белорусских банков приостановила выдачу кредитов в белорусских рублях, потому что их стало не хватать.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции протеста не прекращаются уже несколько недель. При этом сам Лукашенко считает, что в стране может начаться гражданская война.
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В мире , Политика , СНГ , Гражданская война , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Газпромбанк , Газпром , Сбербанк России
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