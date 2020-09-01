Белорусским банкам предрекли проблемы 

У белорусских банков могут начаться проблемы, рейтинги нескольких крупных кредитных организаций собираются пересмотреть в сторону снижения. Как сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство Moody's, это связано с оттоком вкладов населения на фоне политической нестабильности в стране.

«Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — предрекают в Moody's.

Точный объем оттока вкладов аналитики пока не называют и ссылаются на официальные данные от банков. Согласно ним, отток не превышает 10 процентов от общего объема. При этом более половины депозитов физлиц в республике (58 процентов) хранится в иностранной валюте.

Одновременно в стране активно скупают валюту. В конце августа это привело к рекордному обрушению белорусского рубля. Кроме того, Нацбанк Белоруссии ввел ограничения на поддержание текущей ликвидности, в результате чего часть белорусских банков приостановила выдачу кредитов в белорусских рублях, потому что их стало не хватать.