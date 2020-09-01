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Тихановская раскрыла свою позицию о статусе Крыма 

Газета.Ru 13 минут назад
Тихановская раскрыла свою позицию о статусе Крыма
Фото: РИА Новости
Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сочла присоединение Крыма к России нарушающим международные законы. Об этом она заявила в интервью литовскому порталу LRT.

"Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам", — сказала Тихановская.

При этом она добавила, что в Белоруссии принята позиция, согласно которой "де-юре" Крым является украинским, а "де-факто" — российским. Кроме того, Тихановская подчеркнула, что основной задачей, волнующей белорусский народ, является внутренняя ситуация в Белоруссии.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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В мире , Светлана Тихановская , Республика Крым
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