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Куба поддержала Лукашенко как легитимного президента Белоруссии 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Куба поддержала Лукашенко как президента Белоруссии
Фото: РИА Новости
Власти Кубы поддерживают Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии и отвергают иностранное вмешательство во внутренние дела страны, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес.

"Куба еще заявляет о поддержке Александра Лукашенко как легитимного президента Белоруссии и решительно отвергает иностранное вмешательство во внутренние дела братского народа", — говорится в опубликованном в Twitter заявлении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Ранее Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации. В свою очередь ЕС полностью поддержал предложения ОБСЕ о диалоге в Белоруссии и заявил, что готов оказать поддержку в их продвижении.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложения по посредничеству ОБСЕ в Белоруссии, напомнил, чем закончились посреднические усилия Запада на Украине в 2014 году, когда "было достигнуто соглашение, подписанное министрами иностранных дел Германии, Польши и Франции", "а наутро оппозиция решила по-другому".
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Комментарии
В мире , Европа , Латинская Америка , Политика , СНГ , Выборы на Украине , Массовые беспорядки , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Бруно Родригес , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ОБСЕ , МВД , Куба
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