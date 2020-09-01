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В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

News.ruиещё 16
28 минут назад
Эксперты ООН заявили о случаях пыток и другого жестокого обращения с задержанными силами правопорядка в Белоруссии. Они зафиксированы после президентских выборов в республике.
В ООН обвинили власти Белоруссии в пытках
Фото:  Ulf Mauder/Global Look Press Ulf Mauder/Global Look Press
Эксперты заявили, что им известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишёнными свободы после спорных президентских выборов 9 августа, — цитирует сообщение RT.
При этом отмечается, что есть сообщения о «насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие». Кроме того, шесть человек пропали без вести.
В организации призвали власти Белоруссии расследовать случаи насилия, а также «привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсации жертвам и их семьям».
Ранее сообщалось, что правозащитный центр «Весна» и Всемирная организация против пыток организовали сбор информации о жертвах жестокого обращения и пыток со стороны силовиков после акций протеста. Они собрали свидетельства избиения больше 450 человек.
Несмотря на многочисленные сообщения, Следственный комитет страны не возбудил ни одного уголовного дела и не задержал ни одного человека, который непосредственно участвовал в преступлениях против случайных прохожих и участников мирных акций протеста.
Как писал NEWS.ru, «Весна» совместно с Белорусским Хельсинкским комитетом, Международной федерацией прав человека и Всемирной организацией против пыток попросили специального докладчика ООН по пыткам о срочном вмешательстве.
В мире,ООН,СКР,Беларусь,
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