Папа Римский Франциск обратился к людям на фоне пандемии

Папа Римский Франциск считает, что пандемия позволила современным людям открыть для себя "более скромный стиль жизни" и дала возможность научиться жить по-новому. Об этом понтифик заявил в своем послании по поводу Всемирного дня молитвы о защите творения, отмечаемого Римско-католической церковью 1 сентября.

"Нынешняя пандемия научила нас более простой и скромной жизни, этот кризис в определенной степени дал нам возможность жить по-другому. Мы увидели, как Земле удается восстанавливаться, если мы даем ей передышку: воздух стал чище, воды более прозрачны, а отдельные виды животных вернулись туда, где давно исчезли. Пандемия привела нас на перекресток. И мы должны воспользоваться моментом, чтобы положить конец разрушительной практике эксплуатации, вернувшись к созиданию", — сказал Франциск.

Он уточнил, что люди должны пересмотреть свои привычки в использовании энергии, потреблении, передвижении и даже питании.

"Необходимо истребить вредные аспекты нашей экономики и принять только благоприятные и плодотворные модели развития, торговли, производства, транспорта", — продолжил он.

Глава Римско-католической церкви указал на необходимость соблюдения Парижского соглашения по климату. По его словам, последствия изменения климата наиболее негативным образом сказываются на беднейших слоях населения планеты.

Папа Римский также призвал списать долги наиболее слабым странам "перед лицом последствий пандемии, которая ведет к санитарному, экономическому и социальному кризисам".