Оппозиция Черногории высказалась о членстве в НАТО 

Изменений внешнеполитического курса по вопросу членства Черногории НАТО не будет, заявил лидер оппозиционной коалиции «Черным по белому» и гражданского движения URA Дритан Абазович.

«Это наши международные обязательства. Мы не можем строить серьезное государство, а вести себя безответственно в международной политике. Этого не произойдет, пока это зависит от нашей коалиции. Этот вопрос больше продвигают в Черногории, чем в международном сообществе. Нет никаких изменений во внешнеполитическом курсе, только улучшение сегментов во внешней политике», — передает РИА «Новости» его слова.

При этом он отметил, что Черногория «может развиваться только как гражданское государство и как можно быстрее стать членом Евросоюз ».

Также Абазович подчеркнул, что «граждане ни одной национальной или религиозной принадлежности не должны ощущать себя проигравшими на прошедших выборах, все граждане победили».

Кроме того, он добавил, что «Черногория никогда не будет ни „Сербской Спартой“, ни окраиной „Великой Албании“, ни частью любого другого государства.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Черногории победу одержала правящая Демократическая партия социалистов президента страны Мило Джукановича, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета.

Напомним, в Черногории, где состоялись парламентские выборы, оппозиция объявила о своей победе и „падении режима“ Мило Джукановича. Сам Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов.

Власти Черногории запретили публиковать данные о рекордно высокой явке на выборах и заблокировали основные оппозиционные порталы в стране.