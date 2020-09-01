Лукашенко объяснил запрет на въезд главе католиков Белоруссии 

Лукашенко заявил, что у него нет полной информации, она постоянно меняется, власти «внимательнейшим образом отслеживают всех въезжающих-выезжающих».

По словам президента, Кондрусевич неожиданно уехал в Варшаву , там получил определенные задачи и попал в общий у России и Белоруссии список невъездных. В данный момент проверяется информация о наличии у архиепископа другого гражданства.

Лукашенко заявил, что все должны жить по закону, а если человек пошел в политику и повлек за собой верующих, «тогда двойная ответственность». «Мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить», — добавил он.

31 августа сообщалось, что белорусские пограничники не пустили в страну Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет отказался комментировать ситуацию. В тот же день настоятель главного католического собора Белоруссии — костела Святого Симеона и Святой Елены, также известного как Красный костел, — пожаловался на то, что неизвестные сменили замки на дверях храма.