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Лукашенко объяснил запрет на въезд главе католиков Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Лукашенко объяснил запрет на въезд главе католиков Белоруссии
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил запрет на въезд в страну главе местных католиков, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, передает БЕЛТА
Лукашенко заявил, что у него нет полной информации, она постоянно меняется, власти «внимательнейшим образом отслеживают всех въезжающих-выезжающих».
По словам президента, Кондрусевич неожиданно уехал в Варшаву, там получил определенные задачи и попал в общий у России и Белоруссии список невъездных. В данный момент проверяется информация о наличии у архиепископа другого гражданства.
Лукашенко заявил, что все должны жить по закону, а если человек пошел в политику и повлек за собой верующих, «тогда двойная ответственность». «Мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить», — добавил он.
31 августа сообщалось, что белорусские пограничники не пустили в страну Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет отказался комментировать ситуацию. В тот же день настоятель главного католического собора Белоруссии — костела Святого Симеона и Святой Елены, также известного как Красный костел, — пожаловался на то, что неизвестные сменили замки на дверях храма.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Тадеуш Кондрусевич , Александр Лукашенко , Варшава
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