Россия и Белоруссия достигли долгожданной договоренности 

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Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения друг с другом. Об этом сообщает БЕЛТА.

27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.

1 августа власти России начали возобновлять авиасообщение с другими странами. Сегодня в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что представители компетентных служб России и Белоруссии провели в Москве переговоры, в ходе которых договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между странами.

Так, они договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Также они договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества.