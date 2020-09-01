Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Белоруссия достигли долгожданной договоренности 

Артём Кульша 46 минут назад
Россия и Белоруссия достигли долгожданной договоренности
Фото: РИА Новости
Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения друг с другом. Об этом сообщает БЕЛТА.
27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.
1 августа власти России начали возобновлять авиасообщение с другими странами. Сегодня в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что представители компетентных служб России и Белоруссии провели в Москве переговоры, в ходе которых договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между странами.
Так, они договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Также они договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Белоруссии по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — добавили в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
Комментарии
В мире , Минтранс РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
Видео
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
00:13
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
00:12
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
00:37
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
00:20
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
Шоу-бизнес Статьи
У Сафронова взяли образцы голоса
00:16
У Сафронова взяли образцы голоса
Происшествия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Ефремов получил 200 тысяч рублей
00:37
Ефремов получил 200 тысяч рублей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть