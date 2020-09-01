Россия и Белоруссия достигли долгожданной договоренности 

Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения друг с другом. Об этом сообщает БЕЛТА.
27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение, а 30 марта — закрыты сухопутные и речные границы.
1 августа власти России начали возобновлять авиасообщение с другими странами. Сегодня в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что представители компетентных служб России и Белоруссии провели в Москве переговоры, в ходе которых договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между странами.
Так, они договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения. Также они договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества.
«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Белоруссии по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — добавили в Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии.