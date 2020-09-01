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Российский истребитель перехватил норвежский самолет 

Артём Кульша 58 минут назад
Российскому МиГ-31 пришлось подняться в воздух
Фото: РИА Новости
Истребитель Вооруженных сил (ВС) России МиГ-31 перехватил патрульный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии Lockheed P-3С Orion. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению, распространенному Национальным центром управления обороной России, сегодня средства контроля воздушного пространства России обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе России.
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МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота Военно-морского флота (ВМФ) России был поднят в воздух с целью идентификации цели. Экипаж истребителя идентифицировал ее как Р-3С Orion ВВС Норвегии.
Норвежский самолет, не достигнув российской границы, совершил разворот, после чего МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили там.

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Комментарии
В мире , Армия , Норвегия
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