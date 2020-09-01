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«Заберите микрофон!»: Скабеева высмеяла Тихановскую 

Артём Кульша 1 час назад
«Заберите микрофон!»: Скабеева высмеяла Тихановскую
Фото: РИА Новости
Западным политтехнологам не следует так часто подпускать кандидатку в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к микрофону. Об этом журналистка Ольга Скабеева заявила в своем телеграм-канале.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Некоторое время назад Тихановская заявила в ходе интервью, что перед выборами оппозиция Белоруссии понимала, знала и была уверена, что Лукашенко утратил всякое доверие людей и большинство избирателей проголосует против него, и поэтому направила всю энергию на то, чтобы доказать, что выборы сфальсифицированы.

«Заберите микрофон у Светланы!» — призвала сегодня Скабеева.

Она обратила внимание на то, что в упомянутом интервью Тихановская сообщила, что оппозиция решила «скандалить» из-за фальсификации выборов еще до выборов. Также журналистка заявила, что Тихановская произносит какую-то совсем невыгодную себе глупость практически в каждом интервью. В данной связи она назвала большой ошибкой западных политтехнологов так часто подпускать ее к журналистам.
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Комментарии 1
В мире , Светлана Тихановская , Ольга Скабеева , Александр Лукашенко
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