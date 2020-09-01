В Минске неизвестные заблокировали несколько улиц 

МВД Белоруссии сообщило, что проводит проверку в связи блокированием неизвестными улиц в Минске

"Первого сентября около 7.30 (совпадает с мск) в Московское РУВД Минска из дежурной части столичной ГАИ поступила информация о перекрытии движения на перекрестке улиц Дзержинского — Чюрлениса. К моменту прибытия экипажа нарушителей порядка на месте не оказалось", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным МВД, через 20 минут аналогичным образом было нарушено движение на пешеходном переходе в районе улицы Любимова, 8. "Выбывшие туда милиционеры обнаружили затор: в одной полосе для движения в направлении Белецкого стояли порядка 15 автомобилей. Заметив приближающихся сотрудников, находившиеся там в масках и кепках молодые люди убежали. В ходе разбирательств выяснилось, что этому предшествовал конфликт нарушителей с водителями. Терпение торопившихся по своим делам владельцев авто иссякло, и они самостоятельно попытались очистить дорогу от нарушителей", — отметили в ведомстве.

Сотрудники милиции проводят проверку. В отношении указанных лиц будет возбуждено уголовное дело, сообщило министерство.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко , набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская , а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.