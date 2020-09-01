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Турция предложила Греции помириться 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Турция предложила Греции помириться
Фото: Fatih Aktas / AP
Турция предложила Греции «помириться» и разрешить конфликт, возникший на почве права на бурение шельфа в Восточном Средиземноморье. Об этом рассказал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, его цитирует Reuters.
Он подчеркнул, что Анкара открыта к диалогу. При этом Чавушоглу считает, что Афины намеренно пытаются спровоцировать турецкую сторону.
15 августа стало известно, что в территориальных водах Греции обнаружили подводную лодку Турции. Двумя днями ранее Франция перебросила военную технику к Средиземному морю для поддержки греческой стороны.
В начале месяца сообщалось, что отношения Греции и Турции вновь обострились. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Афины не соблюдают договоренность с Анкарой и не прекратили операции в Восточном Средиземноморье. По его словам, Греция возобновила буровые работы вопреки соглашениям.
Противоречия из-за побережья в Восточном Средиземноморье возникли в 1974 году — тогда на Кипре произошел госпереворот, связанный с попыткой Греции присоединить остров. Турция ввела войска на север Кипра и провозгласила там Кипро-Турецкое федеративное государство, позднее его переименовали Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр. Турция неоднократно призывала проводить совместную разработку месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, допуская сотрудничество с Россией.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , МИД , Reuters , Анкара , Греция , Турция , Франция
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