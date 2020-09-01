«Зубов не останется»: Лукашенко угрожает прибалтам 

Руководству прибалтийских стран следует опасаться удара «по зубам», если они намерены продолжать «накатывать» на Белоруссию , заявил президент республики Александр Лукашенко . По его словам, крайне негативная реакция может последовать от прибалтийских народов, сообщает агентство БелТа.

Накануне, как сообщал «Рамблер», Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территорию своих государств Лукашенко и ещё 29 чиновникам из числа руководства страны.

1 сентября на встрече с журналистами в Барановичах Александр Лукашенко заявил, что властям прибалтийских стран следует аккуратнее «накатывать» на Белоруссию, поскольку подобное поведение может быть неоднозначно трактовано их собственным населением.

«Потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что литовцы, латыши и эстонцы могут поинтересоваться у своих лидеров, почему после проведения реформ численность населения в их странах уменьшилось вдвое по сравнению с советскими временами.