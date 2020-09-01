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«Зубов не останется»: Лукашенко угрожает прибалтам 

Павел Тиунов 1 час назад
«Зубов не останется»: Лукашенко угрожает прибалтам
Фото: Reuters
Руководству прибалтийских стран следует опасаться удара «по зубам», если они намерены продолжать «накатывать» на Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, крайне негативная реакция может последовать от прибалтийских народов, сообщает агентство БелТа.
Накануне, как сообщал «Рамблер», Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территорию своих государств Лукашенко и ещё 29 чиновникам из числа руководства страны.
1 сентября на встрече с журналистами в Барановичах Александр Лукашенко заявил, что властям прибалтийских стран следует аккуратнее «накатывать» на Белоруссию, поскольку подобное поведение может быть неоднозначно трактовано их собственным населением.

«Потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что литовцы, латыши и эстонцы могут поинтересоваться у своих лидеров, почему после проведения реформ численность населения в их странах уменьшилось вдвое по сравнению с советскими временами.
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Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
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