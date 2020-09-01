СМИ: россиянам грозят аресты в Великобритании 

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Издание «Свободная пресса» рассказало , что планы властей Великобритании ужесточить законы о шпионаже могут обернуться арестами россиян. Как писала Financial Times, на решение ужесточить закон повлиял доклад о российском вмешательстве в британскую политику.

Как сообщал «Рамблер», доклад был опубликован 21 июля. Документ готовили более двух лет, его публикацию несколько раз откладывали.

Британские власти не нашли доказательств вмешательства Москвы в прошедший в 2016 году Брексит, но заявили, что Россия пыталась влиять на кампанию за независимость Шотландии.

Российские власти все обвинения отвергают.

В докладе правительство обвинили в «сильной недооценке» влияния Москвы на политику Великобритании.

Позже министры Великобритании пообещали «модернизировать» законы о шпионаже, чтобы помочь службам безопасности «расправиться с иностранными агентами».

Обновленное законодательство предоставит службам безопасности больше полномочий. Министры также рассмотрят вопрос о том, последовать ли примеру США и Австралии «в принятии формы регистрации иностранных агентов».

Этот шаг вынудит чиновников, работающих от имени иностранных правительств, зарегистрироваться в органах власти и позволит Великобритании экстрадировать тех, кто не зарегистрируется.

MI5 и другие службы уже давно настаивают на усилении законодательства по противодействию иностранным агентам, отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери сделало этот вопрос еще более актуальным, отмечает Financial Times.

«Свободная пресса» сослалась на материал BBC News, рассуждая, как нововведения могут отразиться на россиянах в Великобритании.

«В июле 2018 года ФБР стучало в дверь квартиры в Вашингтоне. Спустя несколько мгновений молодую россиянку по имени Мария Бутина увели в наручниках», — напомнило издание.

Бутина «глубоко проникла» в политические круги США. Она установила обширные контакты, особенно с представителями правого политического спектра, помогала организовывать мероприятия и отправляла информацию обратно в Москву. Этого оказалось достаточно, чтобы на основании закона об иностранных агентах отправить россиянку в тюрьму, подчеркнула «Свободная пресса».