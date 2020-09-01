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Тихановская оценила решение Бабарико создать партию 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Тихановская оценила решение Бабарико создать партию
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала инициативу белорусского политика Виктора Бабарико и его сторонников создать политическую партию «Вместе».
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тихановской.
По словам Тихановской, создание новых политических партий является позитивным процессом и «признаком стремления к демократии».

«Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право», — заявила она.

Ранее штаб Бабарико и член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе».
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В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Мария Колесникова , Виктор Бабарико
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