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Минск попросил Москву рефинансировать госдолг 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Минск попросил Москву рефинансировать госдолг
Фото: РИА Новости
Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет 600 млн долларов, сообщил источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.
По словам источника, белорусская сторона просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет, передает «Интерфакс».
Он добавил, что на этой неделе вопрос о рефинансировании госдолга Минска «будет обсуждаться на уровне руководителей правительств двух стран».

«Вероятность предоставления белорусской стороне новых госресурсов от России весьма велика с учетом политического уровня, на котором вопрос обсуждается. Именно сейчас самое подходящее время для обсуждения вопроса рефинансирования, так как сейчас верстается федеральный бюджет России», — добавил он.

По мнению источника, для Минска оптимальным сроком получения от России средств для рефинансирования госдолга «является январь-февраль 2021 года».
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В мире , Правительство РФ , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Минск , Москва
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