«Это урок. Мы с Путиным сделаем соответствующие выводы»

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«Мы с Путиным сохраним наше общее отечество» 

Артём Кульша 54 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин сохранят общее отечество от Бреста до Владивостока. Об этом, как сообщает БЕЛТА, Лукашенко заявил сам.
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, Лукашенко выиграл их (80,1% голосов избирателей). Сегодня он посетил Барановичский колледж сферы обслуживания

«Мы с президентом (России. — Прим. ред.) сохраним наше общее отечество, отечество, где живут два народа от одного корня, отечество от Бреста до Владивостока», — заявил белорусский президент в ходе мероприятия.

По его словам, они сохранят общее отечество, несмотря на то что говорят в России и вякают на площадях в Белоруссии. Также Лукашенко признал, что в своем послании к народу и парламенту в августе заявил, что россияне больше не считают белоруссов братьями, а считают партнерами. Он сообщил, что сегодня россияне и белорусы снова братья.

«Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы (с Путиным. — Прим. ред.) сделаем соответствующие выводы. Уже сделали», — добавил Лукашенко.

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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Владивосток
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