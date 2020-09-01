«Это урок. Мы с Путиным сделаем соответствующие выводы»

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, Лукашенко выиграл их (80,1% голосов избирателей). Сегодня он посетил Барановичский колледж сферы обслуживания

«Мы с президентом (России. — Прим. ред.) сохраним наше общее отечество, отечество, где живут два народа от одного корня, отечество от Бреста до Владивостока», — заявил белорусский президент в ходе мероприятия.

По его словам, они сохранят общее отечество, несмотря на то что говорят в России и вякают на площадях в Белоруссии. Также Лукашенко признал, что в своем послании к народу и парламенту в августе заявил, что россияне больше не считают белоруссов братьями, а считают партнерами. Он сообщил, что сегодня россияне и белорусы снова братья.