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1 сентября в Белоруссии: ОМОН против студентов 

Мария Иванова 2 часа назад
1 сентября в Белоруссии: ОМОН против студентов
Фото: РИА Новости
Во вторник, 1 сентября, белорусский ОМОН заблокировал главный вход в Белорусский государственный университет. Об этом сообщает Telegram-канал «Отчислено».
По данным канала, силовики оттеснили студентов к юридическому факультету. Ранее 1 сентября, по данным «Отчислено», ОМОН разогнал колонну студентов в районе Площади победы и задерживал их поодиночке.
Канал отмечает, что входные двери также закрыл Минский государственный лингвистический университет.
Как сообщал «Рамблер», сейчас в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
С 11 августа белорусские рабочие начали присоединяться к общенациональной забастовке. Ее участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и задержанных во время протестов людей.
Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
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