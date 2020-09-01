Погребинский заявил о трусости офиса Зеленского 

«Когда Фокин сказал, что Донбассу необходимо предоставить особый статус — это превзошло все красные линии, которые для власти нарисовали националисты», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский . Так он прокомментировал внесение в базу сайта «Миротоврец» персональных данных первого замглавы делегации Украины в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина.

«Я ожидал, что на Фокина будет оказано давление. Уж слишком радикально прозвучало его предложение по Донбассу. И неудивительно, что трусливый офис президента будет отказываться от его идей», — сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Собеседник отметил, что ранее офис президента Владимира Зеленского не интересовался позицией Фокина. «С ним не встречался ни Зеленский, ни глава офиса Ермак. Просто Леонид Кравчук захотел взять Фокина в свою команду — и Зеленский подписал указ», — пояснил эксперт.

«Конечно, когда Фокин сказал, что Донбассу необходимо предоставить особый статус и выполнить Минские соглашения полностью — это превзошло все красные линии, которые для украинской власти нарисовали националисты», — добавил политолог.

«Что касается внесения Фокина в базу сайта «Миротворец» — думаю, ему все равно. У него есть определенный авторитет, потому что он был первым премьер-министром Украины. Я не могу представить, что он будет воевать с националистами. Но и вряд ли он напишет заявление о своем уходе», — предположил Погребинский.

«Потому у Фокина есть два варианта. Первый — можно сказать, что он всего лишь предложил варианты обсуждения проблемы, и его слова не являются официальной позицией Украины. Второй — просто проигнорировать реакцию офиса президента», — сказал эксперт.

«В этой связи популярно мнение о том, что раз Зеленский и его команда недоговороспособны — тогда с ними не стоит вести диалог. Но я не могу с этим согласиться. Если бы у него была устойчивая позиция такого бандита, как Порошенко — тогда от переговоров можно было бы отказаться. А так мы видим непрофессионального и колеблющегося человека. Если он делает вменяемые предложения — их надо обсуждать», — заключил Погребинский.

Напомним, во вторник стало известно о внесении первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Ранее Фокин, назначенный на должность переговорщика в середине августа, заявлял о необходимости полного выполнения Минских соглашений. Позже офис президента Украины Владимира Зеленского назвал заявление Фокина по Донбассу «личной позицией».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие структуры и люди не позволяют Украине выполнить Минские соглашения.