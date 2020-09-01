«Вякнули из-под забора»: Лукашенко задумал закрыть границу

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Лукашенко заявил, что Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно 

ТАСС 27 минут назад
Белоруссия может закрыть границы под Брестом и Гродно, закрыв таким образом торговые пути на Восток. В связи с этим другие государства Европы опасаются вступать в конфликт с республикой. Об этом во вторник заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого цитирует агентство БелТа.
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Он отметил, что страны Балтии выступили против Белоруссии по команде, более зрелые государства понимают опасность конфликта с республикой из-за возможного закрытия белорусской границы для западных товаров.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", — сказал Лукашенко о действиях Балтийских стран.

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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Гродно
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