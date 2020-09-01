Тихановская назвала условие переговоров с Россией 

Представители оппозиции Белоруссии не откажутся пообщаться с представителями России. Об этом кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила LRT.

«Мы вообще изначально самостоятельны», — подчеркнула она.

Кандидатка сообщила, что белорусская оппозиция сама ни с кем не связывалась, но открыта к диалогу со всеми, кого волнует судьба народа Белоруссии.

Более того, она заявила, что оппозиционеры ожидают, наверно, хотят и, естественно, не откажутся пообщаться с представителями России, если от них поступит телефонный звонок или приглашение личного характера.

Несколько дней назад Тихановская заявила, что найдет слова, чтобы пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, если он позвонит ей.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.