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Тихановская назвала условие переговоров с Россией 

Артём Кульша 58 минут назад
Представители оппозиции Белоруссии не откажутся пообщаться с представителями России. Об этом кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила LRT.

«Мы вообще изначально самостоятельны», — подчеркнула она.

Кандидатка сообщила, что белорусская оппозиция сама ни с кем не связывалась, но открыта к диалогу со всеми, кого волнует судьба народа Белоруссии.
Тихановская выступит в ООН
Более того, она заявила, что оппозиционеры ожидают, наверно, хотят и, естественно, не откажутся пообщаться с представителями России, если от них поступит телефонный звонок или приглашение личного характера.
Несколько дней назад Тихановская заявила, что найдет слова, чтобы пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, если он позвонит ей.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне
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