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Лукашенко пообещал не допустить гражданской войны в Белоруссии 

РИА Новости и ещё 10 50 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданской войны в стране не будет, передает Sputnik Беларусь.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", — сказал президент, общаясь с местными жителями в Барановичах.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву.
Лукашенко снова появился с автоматом
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , ИА Sputnik
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