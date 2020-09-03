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Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix 

ТК «Звезда» и ещё 28 46 минут назад
Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix
Фото: Stephen Lock, Keystone Press Agency Globallookpress
Бывшая королевская чета планирует заняться созданием кино и детских программ.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл будут строить карьеру в Голливуде. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно информации прессы, бывшая королевская чета подписала многолетний контракт с компанией Netflix — одним из крупнейших современных производителей фильмов и сериалов.
Теперь супруги собираются снимать художественные и документальные картины и детские программы. Как будет оплачиваться их деятельность, и в чем конкретно она будет состоять, пока неизвестно. Сами начинающие кинодеятели рассказали, что хотят «создавать контент, дающий надежду».
Для бывшей актрисы Меган Маркл съемки — дело привычное, на ее счету несколько ролей в сериалах и кино. А вот для ее мужа Гарри подобный опыт будет дебютным.
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В мире , принц Гарри , Netflix
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