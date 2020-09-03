Заявление Меркель о Навальном шокировало Нидерланды

2 сентября Меркель заявила, что данные исследований военных токсикологов не вызывают сомнений, что Алексей Навальный действительно был отравлен ядом группы «Новичок».

Как заявили ранее в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили, что в организме оппозиционера присутствуют следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Он впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.