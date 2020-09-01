Премьера Эстонии прооперировали

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас находится на лечении в Северо-Эстонской региональной больнице после проведенной накануне операции из-за очага воспаления в кишечнике. Об этом бюро премьер-министра сообщило во вторник.

По его информации, состояние здоровья премьера улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение. В бюро не уточнили, была ли операция плановой.

Как указано в сообщении, обязанности главы кабмина вплоть до его возвращения будет исполнять министр финансов Мартин Хельме.