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Премьера Эстонии Юри Ратаса прооперировали 

ТАСС 4 часа назад
Премьера Эстонии прооперировали
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас находится на лечении в Северо-Эстонской региональной больнице после проведенной накануне операции из-за очага воспаления в кишечнике. Об этом бюро премьер-министра сообщило во вторник.
По его информации, состояние здоровья премьера улучшается, и в ближайшее время его выпишут на домашнее лечение. В бюро не уточнили, была ли операция плановой.
Как указано в сообщении, обязанности главы кабмина вплоть до его возвращения будет исполнять министр финансов Мартин Хельме.
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В мире , Эстония
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