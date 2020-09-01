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БелАЗ заработал в штатном режиме 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 42 минуты назад
БелАЗ заработал в штатном режиме
Фото: РИА Новости
Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Завод работает в штатном режиме. Все находятся на своих рабочих местах. Нет никаких предпосылок к изменению ситуации на заводе», — передает БелТА сообщение пресс-службы.

Белорусский автомобильный завод сейчас работает над выполнением ряда экспортных контрактов. «В частности, мы выполняем свои обязательства перед индийскими партнерами, продолжаем поставлять технику», — отметили в пресс-службе.
Напомним, в августе несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.
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