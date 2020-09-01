«Жаркое» лето в Белоруссии окончено

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Лукашенко объявил об окончании «жаркого» лета в Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 5 40 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «жаркое» в переносном смысле слова лето в стране закончилось, передает БЕЛТА.

«Пора направить энергию в созидательное русло», — сказал Лукашенко во время посещения Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслуживания.

Он добавил, что 1 сентября часто запускаются новые проекты в различных сферах деятельности. «Всем пора включаться в работу», — объявил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80 процентов голосов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, акции продолжаются уже три недели. Первые выступления жестко разгонялись.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
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