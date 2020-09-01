Пока вы спали: ООН вмешалась в проблему Крыма

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Организация объединенных наций (ООН) решила разобраться с вопросом прекращения поставок Украиной воды в Крым. Об этом депутат Государственной думы Наталья Поклонская сообщила в своем телеграм-канале.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Поклонская направила обращение в Управление верховного комиссара ООН по правам человека в связи с незаконным лишением крымчан пресной питьевой воды Украиной.

«Приятно удивлена конструктивной реакцией управления — мне как заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму», — рассказала она сегодня.

«Региональные самолеты» и Norwegian Air Shuttle вели переговоры о поставке 40 «Суперджетов» общей стоимостью около двух миллиардов долларов. Сегодня Сердюков рассказал, что они перенесены на более поздний период из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сокращение численности населения России по итогам 2020 года достигнет максимума за 14 лет. Об этом сообщает РБК.

Согласно проекту единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, по итогам 2020-го общая численность населения России сократится на 158 тысяч человек.

«Правительство оказалось способно довериться обществу, а общество — правительству», — отметил Набарро.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одержит победу над оппозицией. Об этом заместительница директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Хэринг заявила The National Interest.