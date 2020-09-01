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Пока вы спали: ООН вмешается в проблему Крыма 

Артём Кульша 42 минуты назад
Пока вы спали: ООН вмешалась в проблему Крыма
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

ООН вмешается в проблему Крыма

Организация объединенных наций (ООН) решила разобраться с вопросом прекращения поставок Украиной воды в Крым. Об этом депутат Государственной думы Наталья Поклонская сообщила в своем телеграм-канале.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Поклонская направила обращение в Управление верховного комиссара ООН по правам человека в связи с незаконным лишением крымчан пресной питьевой воды Украиной.

«Приятно удивлена конструктивной реакцией управления — мне как заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам предложено сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму», — рассказала она сегодня.

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Коронавирус сорвал России крупную сделку

Переговоры компании «Региональные самолеты» о поставке компании Norwegian Air Shuttle самолетов «Сухой Суперджет 100» (Sukhoi Superjet 100, SSJ-100) приостановлены. Об этом глава авиакластера корпорации «Ростех» Анатолий Сердюков рассказал РБК.
«Региональные самолеты» и Norwegian Air Shuttle вели переговоры о поставке 40 «Суперджетов» общей стоимостью около двух миллиардов долларов. Сегодня Сердюков рассказал, что они перенесены на более поздний период из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Население России сократится максимально за 14 лет

Сокращение численности населения России по итогам 2020 года достигнет максимума за 14 лет. Об этом сообщает РБК.
Согласно проекту единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, по итогам 2020-го общая численность населения России сократится на 158 тысяч человек.
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Названа лучшая стратегия борьбы с коронавирусом

Стратегия Швеции по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом. Об этом специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил Magic. Он назвал жесткий карантин грубым инструментом, серьезно влияющим на доходы граждан и малого бизнеса, а мягкий, который ввела Швеция, — верным.

«Правительство оказалось способно довериться обществу, а общество — правительству», — отметил Набарро.

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«Лукашенко победит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одержит победу над оппозицией. Об этом заместительница директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Хэринг заявила The National Interest.
По ее словам, это произойдет, потому что на самом деле Лукашенко подавил все формы выражения недовольства, оппозиция неоднородна, раздираема противоречиями, не готова к выполнению главных задач, а ее лидер Светлана Тихановская даже не хочет быть президентом.
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Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
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В мире , Светлана Тихановская , Анатолий Сердюков , Наталья Поклонская , Александр Лукашенко , Дэвид Набарро , Ростех , Комитет госдумы по международным делам , Управление ООН по правам человека , ООН , ВОЗ , Госдума , The National Interest , Республика Крым
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