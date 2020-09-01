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Лукашенко заявил о «вякающих из-под забора» прибалтах 

Lenta.ru и ещё 21 3 часа назад
Лукашенко заявил о «вякающих из-под забора» прибалтах
Фото: Nikolai Petrov / BelTA / AP
Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о «вякающих из-под забора» прибалтах, которые ввели санкции против Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.
Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии, заявил Лукашенко журналистам.
По его мнению, «более матерые» страны понимают, что с Минском не стоит связываться: Белоруссия может закрыть свои западные границы для немецких грузов. Поэтому выступить против республики приказали более слабым государствам, уверен Лукашенко.

«Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — сказал президент.

Страны Прибалтики 31 августа запретили въезд Лукашенко и другим должностным лицам Белоруссии. Ранее Вильнюс подготовил санкционный список из 118 белорусских граждан, обвинив их в причастности к фальсификации президентских выборов 9 августа и насилию в отношении участников массовых протестов. В ответ на это Лукашенко пообещал поставить на место «зажравшуюся» Литву.
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В мире , Александр Лукашенко , Латвия , Литва , Минск , Эстония
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