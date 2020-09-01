Тихановская поддержала создание оппозиционной партии

В понедельник вечером Telegram-канал Бабарико сообщил, что он сам и его сторонники объявили о создании политической партии "Вместе". Было распространено соответствующее видеообращение Бабарико, записанное заранее. Политик сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета.

"Создание новых политических партий — позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право", — говорится в заявлении Тихановской, которое распространила во вторник ее пресс-служба.

Ранее Тихановская отмечала, что в заявлении штаба Бабарико услышала два утверждения, с которыми категорически не согласна. В них политик говорил о том, что оппозиция не смогла победить на выборах и о том, что для нее конституционная реформа является первостепенной задачей.

"Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами — это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня (президент Белоруссии Александр — ред.) Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", — говорится в заявлении Тихановской, которое распространила во вторник ее пресс-служба.

Также Тихановская выразила мнение, что намерение сторонников Бабарико подать в ближайшее время документы на регистрацию партии "Вместе" означает "готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии".

"Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений", — отметила политик.

По ее мнению, не нужно подменять политическую повестку в стране путем перехода к обсуждению конституционной реформы.

"Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала — требования граждан, потом — реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", — подчеркнула Тихановская.

Она также добавила, что категорически не согласна с утверждением сторонников Бабарико о том, что на прошедших в стране президентских выборах "объединенный штаб" белорусской оппозиции не смог победить.

"Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество — от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей", — сказала политик, которая после выборов выехала в Литву в целях безопасности.