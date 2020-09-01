«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей 

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.

Телеведущая в бежевом костюме вышла в эфир в субботу вечером. Тогда же зрители телеканала бурно отреагировали на ее внешний вид.

«Мой муж выплюнул свой напиток и крикнул: "Буб, давай быстрее, Белинда без штанов!"» — написала в соцсетях одна из комментаторш.

Другой пользователь был уверен, что ведущая просто не успела одеться до конца.

«Я подумал, что это корректирующее белье», — написал он.

Рассел отметила, что еще ни один из ее нарядов не вызывал столько споров.

«Я бы сказала, что 80 процентов комментариев были положительными, 10 процентов — отрицательными, но не злыми, а остальные — ну, ненавистники остаются ненавистниками», — считает ведущая.

Она подшутила над собой и опубликовала в Instagram кадр из сериала «Сайнфелд», персонаж которого, Джордж Костанза, появлялся в похожем костюме, и спросила подписчиков, на ком он смотрится лучше.