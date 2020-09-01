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В США рухнул разведывательный самолет 

РИА Новости и ещё 9 6 часов назад
В США рухнул разведывательный самолет
Фото: © Flickr / divemasterking2000
Самолет E-2C Hawkeye американских ВМС потерпел крушение в понедельник в американском штате Виргиния, все четверо членов экипажа успешно катапультировались, сообщила пресс-служба американского флота.
Самолет упал в ходе тренировочного полета близ острова Уоллопс к северо-востоку от базы ВМС в Норфолке. Два пилота и двое других членов экипажа катапультировались "без больших повреждений". Сообщений об ущербе или пострадавших на земле также не поступало.
Причина крушения выясняется.
E-2C Hawkeye — палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может использоваться для раннего предупреждения о самолетах противника и наведения на цель, а также в качестве командного пункта.
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В мире , Происшествия , США
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