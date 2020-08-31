Оппозиция Белоруссии готова менять Конституцию

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии оказался готов обсуждать с властями вопрос изменения конституции. Об этом заявил член президиума КС, юрист Максим Знак, передает РИА Новости.

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Тем не менее оппозиционеры уверены, что действующее правительство не будет проводить кардинальную реформу основного закона страны и не примет во внимание аспекты, о которых говорили кандидаты в президенты во время предвыборной кампании.

«Мы не знаем, о какой реформе вообще идет речь, а речь о ней идет с 2016 года. Сегодня была информация, что уже есть третий вариант конституции. Если будет показано, какой вариант конституции планируется принять, то можно обсуждать, какие проблемы он может решить», — подчеркнул член КС.

По его словам, конституционная реформа должна сопровождаться решением других вопросов для преодоления кризиса в стране. «То есть политзаключенные не снимаются с повестки дня, наказание за то, что произошло с точки зрения насилия, не снимается с повестки дня», — пояснил юрист.

17 августа президент Александр Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая конституция.

«Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.