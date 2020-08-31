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Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Фото: ТАСС
Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом сообщается в YouTube-канале политика.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил в ходе обращения Бабарико.

При этом в штабе КС Белоруссии уточнили, что формат работы организации не изменится, так как она не является политической партией, передает «Интерфакс».

«Создание партии — инициатива штаба Виктора Бабарико, согласовано было с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам», — добавили в пресс-службе совета оппозиции.

Бабарико был задержан 18 июня вместе с сыном Эдуардом. Банкира обвиняют в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. При этом белорусские власти заявляют, что за ним стояли «кукловоды из "Газпрома"». Экс-глава Белгазпромбанка собирался участвовать в президентских выборах. ЦИК отказал Бабарико в регистрации, когда он уже был в СИЗО.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Виктор Бабарико , Газпром , Центризбирком России , ФСИН , Интерфакс
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