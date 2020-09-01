Оппозиция Белоруссии создает партию

Экс-глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты БеларусиВиктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе», сообщает РБК со ссылкой на заявление Бабарико, опубликованном на YouTube.
Фото: facebook.comfacebook.com
«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил он.
Бабарико был арестован в конце июня, его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Центральная избирательная комиссия не допустила его к регистрации кандидатом на выборах.