Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Бабарико и глава его штаба объявили о создании партии

BFM.RUиещё 19
34 минуты назад
Экс-глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили о создании партии «Вместе», сообщает РБК со ссылкой на заявление Бабарико, опубликованном на YouTube.
Оппозиция Белоруссии создает партию
Фото: facebook.comfacebook.com
«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил он.
Бабарико был арестован в конце июня, его обвинили в даче взятки, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Центральная избирательная комиссия не допустила его к регистрации кандидатом на выборах.
В мире,СНГ,Белоруссия в огне,Мария Колесникова,Виктор Бабарико,Центризбирком России,РБК,Беларусь,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители