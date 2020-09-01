Макрон рассказал о влиянии на него ливанской певицы 

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Бейрут . Первым делом он встретился с ливанской певицей Фейруз, пишет Financial Times.

Он наградил ее Орденом Почетного легиона, 85-летняя певица подарила ему картину. Встреча Макрона и Фейруз длилась больше часа, они в том числе обсуждали ситуацию в Ливане

Помимо этого, французский лидер рассказал о том, как творчество артистки повлияло на него, а также о воспоминаниях, связанных с ее песнями. «Фейруз — это история любви», — признал он.

Макрон приехал в Ливан во второй раз за последний месяц. В первый раз он прибыл сразу после взрыва в порту Бейрута.

Мощный взрыв произошел в районе порта вечером 4 августа. По последним данным, пострадали более 4 тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.