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Белый дом призвал Россию уважать права белорусов 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Белый дом призвал Россию уважать права белорусов
Фото: Reuters
США поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жёстких мер со стороны властей, — цитирует её ТАСС.
Макинэни добавила, что Москва должна «уважать суверенитет Минска». Также она сообщила, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией.
Как писал NEWS.ru, США перебросили к границам Белоруссии 18 самолётов, которые теперь базируются в 20 минутах подлёта к республике.
Представитель НАТО Оана Лунгеску при этом заявила, что учения Североатлантического альянса в Балтийском регионе были запланированы до возникновения кризиса в Белоруссии и не связаны с ним. По её словам, учения и тренировки НАТО прозрачны и планируются заблаговременно.
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В мире , Европа , СНГ , США , Белоруссия в огне , Администрация США , НАТО , ИТАР-ТАСС
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