Белый дом призвал Россию уважать права белорусов 

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Мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жёстких мер со стороны властей, — цитирует её ТАСС.

Макинэни добавила, что Москва должна «уважать суверенитет Минска». Также она сообщила, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией.

Как писал NEWS.ru, США перебросили к границам Белоруссии 18 самолётов, которые теперь базируются в 20 минутах подлёта к республике.