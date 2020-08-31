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ВОЗ предупредила о катастрофе из-за бесконтрольной отмены мер по COVID-19 

Газета.Ru 45 минут назад
ВОЗ предупредила мир о катастрофе
Фото: Reuters
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил возможные решения по бесконтрольной отмене мер по борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
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Он отметил, что подобные действия приведут к катастрофе.
При этом гендиректор ВОЗ добавил, что при решении властей стран открыть границы для туристов, они должны быть готовы бороться с распространением коронавируса.

"Чем больше государства контролируют распространение вируса, тем больше они могут открываться", — сказал Гебрейесус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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В мире , ВОЗ , Всемирный Банк
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