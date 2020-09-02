Другие проблемы: Европа бросила беженцев 

За время пандемии коронавируса количество беженцев, пытающихся попасть в Европу, значительно возросло. При этом страны ЕС по-прежнему не готовы к приему мигрантов. Напротив, в условиях пандемии государства-члены содружества прибегают к более жестким мерам. Лагеря беженцев переполнены, карантинные нормы не соблюдаются, многих отправляют обратно, другие погибают, пытаясь пересечь морские границы на надувных лодках.

Пока европейские лидеры распределяют средства на помощь наиболее пострадавшим странам Евросоюза и думают о способах предотвратить вторую волну пандемии в своих странах, о себе вновь напомнили беженцы.

Согласно информации PA Media, с начала введения карантина почти 4,9 тыс. человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что в два раза превышает количество беженцев, пытавшихся прорваться в Европу через пролив за весь 2019 год. За этот год в Италии выявлено 16 942 морских прибытия по сравнению с 11 471 за прошлый год.

Объяснить такую тенденцию легко — некоторые страны по-прежнему ощущают на себе последствия войны, другие потрясены экономическим кризисом в связи с пандемией.

Проблема, однако, состоит в том, что Евросоюз и в 2015 году не был готов к политике «открытых дверей». Спустя пять лет ситуация не изменилась. Более того, на этот раз из-за пандемии Европе попросту не до беженцев, и ответ многих стран оказался более жестким.

Сопротивление некоторых членов ЕС приему беженцев, игнорирование необходимости увеличить поисково-спасательный потенциал в Средиземном море, закрытые границы, а также несоблюдение карантинных мер в лагерях для мигрантов уже создали большие проблемы.

Европейские СМИ то и дело сообщают о гибели людей при попытках пересечь морские границы. Из-за закрытых границ и, соответственно, отсутствия законных способов попасть в ЕС множество беженцев пытаются это сделать на небольших надувных лодках по морю, рискуя своими жизнями.

Представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Чарли Яксли сообщил CNN, что в настоящее время в Средиземном море не курсируют корабли со спасательными отрядами.

«Нам нужен способ, чтобы ходатайства людей о предоставлении убежища были справедливо выслушаны без риска для жизни», — говорится в Twitter французской организации, помогающей беженцам, Care4Calais.

Часто тех, кто все-таки смог пересечь границу по воде, береговая охрана разворачивает и отправляет обратно. К таким мерам прибегают Греция, Италия и Мальта. И если раньше такое поведение превращалось в предмет спора с Брюсселем, то теперь ЕС начал закрывать глаза на политику южных членов содружества.

1 августа глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заявила, что правительство намерено перейти к возвращению на родину нелегальных мигрантов из стран Северной Африки. Кроме того, на Сицилию были направлены подразделения из 400 военных, которые усилили охрану центров для размещения мигрантов.

Недавно британский художник Бэнкси и немецкая правозащитница Пия Клемп приобрели бывший французский катер береговой охраны для спасения беженцев.

В первый же день своей деятельности катер наткнулся на сразу две терпящие бедствие лодки с мигрантами. На борту оказались 130 человек, из-за перегруженности судно потеряло возможность маневрировать. Так как катер на тот момент находился у берегов Мальты, то именно к ее правительству обратилась команда за помощью. Однако ответа так и не получила.

На помощь пришла Италия и забрала 49 человек — детей и наиболее пострадавших. Один из беженцев скончался до прибытия итальянского судна. Остальных вскоре принял катер, принадлежащий немецкой неправительственной организации, на борту которого уже находились 200 спасенных от крушения мигрантов. Все страны, к которым обратилось судно, также не проигнорировали просьбу принять беженцев.

Наибольшее количество обвинений в отказе принимать беженцев получает Греция. Часть из них звучит из граничащей с ней Турции, которой приходится встречать отправленных обратно мигрантов. Анкара заявляла даже о случаях обстрела приближающихся к границам лодок.

Организация Human Rights Watch ранее сообщала, что получила информацию о том, как греческая береговая охрана снимает с островов прибывших беженцев, усаживает их на надувные лодки и отправляет обратно в море.

В Афинах информацию об обстрелах опровергают и вместе с тем подчеркивают, что страна «обеспечивает безопасность границ ЕС».

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью CNN на прошлой неделе заявил, что Афины проводят «жесткую, но очень справедливую» пограничную политику.

Тех беженцев, кому повезло больше, отправляют в и без того переполненные лагеря, в которых не действуют необходимые карантинные меры. Согласно правилам, прибывшие мигранты должны находиться на паромах в течение 14 дней. На вместимость таких паромов уже не обращают внимания, но все равно далеко не все на них попадают. Многих из-за нехватки мест отправляют на нефтяные танкеры или небольшие прогулочные судна, где отсутствуют условия для содержания. В несколько раз превышает вместимость и количество находящихся в лагерях людей.

В июле 180 беженцев были эвакуированы в Италию с корабля SOS Mediterranee Ocean Viking после многочисленных попыток самоубийства и угроз.

Существует и другой фактор — негативное отношение местных жителей к мигрантам, особенно в Италии, которая стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.

Понятно, что в условиях распространения COVID-19 граждане государств, куда прибывают суда с беженцами, не рады гостям.

На выходных протестовать против приема мигрантов прямо к месту их высадки вышли жители итальянского острова Лампедуза, который каждый день принимает до 500 беженцев.

Сохраняется и проблема распространения коронавируса внутри лагерей с мигрантами. В конце июля результаты тестов 129 мигрантов в лагере в Венето дали положительный результат. До этого более 200 человек сбежали из лагеря в Сицилии, после чего глава региона Нелло Мусумечи выпустил заявление, в котором сообщил, что «проблема мигрантов стала вопросом общественного порядка и здоровья».

Все это сопровождается призывами в Европе исправить сложившуюся ситуацию.

Еврокомиссар Илва Йоханссон заявила, что информация о случаях насилия в отношении просителей убежища в ЕС должна быть проверена.

«Мы не можем защищать наши границы, нарушая права людей», — сказала она.

Представитель Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли утверждает, что ситуация еще не вышла из-под контроля, при этом существует необходимость «солидарности Евросоюза с прибрежными средиземноморскими государствами посредством программ переселения» для разделения ответственности.

«Существует настоящая потребность в сострадании и человечности», — считает он.

Однако сейчас страны заняты, в первую очередь, решением своих проблем, и непонятно, дойдут ли у Евросоюза руки до заботы о беженцах.