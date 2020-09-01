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Трамп поделился успехом в борьбе с COVID-19 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Трамп поделился успехом в борьбе с COVID-19
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поделился успехом в борьбе с коронавирусом. Так, по его словам, заболеваемость COVID-19 в августе снизилась на 38 процентов по сравнению с июлем. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.
Кроме того, американский лидер рассказал о начале третьей фазы испытаний вакцины от инфекции фармацевтической компании AstraZeneca.

«Она присоединяется к группе других вакцин, разработка которых близка к завершению и, надеюсь, утверждению», — добавил он.

24 августа Трамп рассказал о способе снизить смертность от коронавируса на треть. Согласно проведенным в стране исследованиям, лечение коронавируса плазмой вылечившихся пациентов снижает смертность более чем на 30 процентов.
Более 100 тысяч жителей США приняли участие в программе по лечению вируса данным методом. На проведение клинических испытаний средства было выделено 48 миллионов долларов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считает лечение плазмой безопасным и эффективным.
США по-прежнему остаются на первом месте по числу зарегистрированных случаев заражения коронвируса. За все время пандемии в стране было выявлено более шести миллионов заболевших. Более 183 тысяч пациентов скончались, 2,1 миллиона — выздоровели. Всего, по данным на 1 сентября, в мире инфицировано более 25,3 миллиона человек.
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В мире , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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