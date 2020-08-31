Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело MH17: эксперт раскрыл позицию Нидерландов 

Вероника Полынина 49 минут назад
Дело MH17: эксперт раскрыл позицию Нидерландов
Фото: РИА Новости
Политтехнолог Марат Баширов объяснил, почему Нидерландам выгодно затягивать судебный процесс по делу о катастрофе MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Баширов объяснил, что для подобного рода процессов всегда важны так называемые «новые волны».

«Я думаю, что они сейчас пойдут по схеме запроса документов. Они обратятся к России, они опять что-нибудь напишут на Украину и будут пока выкручиваться за счёт бумажек, тех, которые в конечном итоге, как мы уже видели, избирательно будут присоединяться к делу и, соответственно, отбрасываться», — заявил он «Царьграду».

По словам политтехнолога, чем дольше идет процесс, тем больше люди начинают считать, что для процесса «все-таки есть какие-то основания». Запрос документов позволить продлить суд на долгие месяцы.

«То есть никто не сможет сказать: а что у вас там происходит?», — считает Баширов.

«Рамблер» писал, что Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. По версии Объединенной следственной группы, лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В марте в Нидерландах началось судебное разбирательство по делу.
По делу MH17 начали проводить дополнительные расследования
Ранее судебный следователь в Нидерландах начал дополнительные расследования по делу о крушении MH17. Также стало известно, что прокуратура Нидерландов не смогла получить доступ к докладу «Алмаз — Антея» относительно крушения и намерена получить его после запроса судебного следователя.
Комментарии 42
В мире , Марат Баширов , Boeing , Царьград ТВ , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пригрозила Никарагуа санкциями за Крым
Украина пригрозила Никарагуа санкциями за Крым
Ефремов систематически употреблял наркотики
Ефремов систематически употреблял наркотики
Человечество на грани глобальной катастрофы
Человечество на грани глобальной катастрофы
В Германии раскрыли причину призывов к Путину
В Германии раскрыли причину призывов к Путину
Видео
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
00:54
Забитые туристами пляжи российского курорта попали на видео
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
00:47
Фанаты «Локомотива» и «Зенита» разгромили кафе в Москве и попали на видео
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
01:00
Противотанковую управляемую ракету «Вихрь-1» показали на видео
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
00:34
Стюардесса показала трюк вверх ногами на борту самолета и попала на видео
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
00:08
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
02:09
Опубликовано видео конкурса «Верный друг-2020»
Армия
Новая жертва протестов в США попала на видео
01:00
Новая жертва протестов в США попала на видео
Происшествия
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
00:24
Авто водителя Управделами президента РФ расстреляли
Происшествия
Известный бренд отдает России деньги для США
00:37
Известный бренд отдает России деньги для США
В мире
В Москве резко похолодает
05:08
В Москве резко похолодает
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение