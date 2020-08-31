Дело MH17: эксперт раскрыл позицию Нидерландов 

Политтехнолог Марат Баширов объяснил, почему Нидерландам выгодно затягивать судебный процесс по делу о катастрофе MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Баширов объяснил, что для подобного рода процессов всегда важны так называемые «новые волны».

«Я думаю, что они сейчас пойдут по схеме запроса документов. Они обратятся к России, они опять что-нибудь напишут на Украину и будут пока выкручиваться за счёт бумажек, тех, которые в конечном итоге, как мы уже видели, избирательно будут присоединяться к делу и, соответственно, отбрасываться», — заявил он «Царьграду».

По словам политтехнолога, чем дольше идет процесс, тем больше люди начинают считать, что для процесса «все-таки есть какие-то основания». Запрос документов позволить продлить суд на долгие месяцы.

«То есть никто не сможет сказать: а что у вас там происходит?», — считает Баширов.

«Рамблер» писал, что Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. По версии Объединенной следственной группы, лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В марте в Нидерландах началось судебное разбирательство по делу.

Ранее судебный следователь в Нидерландах начал дополнительные расследования по делу о крушении MH17. Также стало известно, что прокуратура Нидерландов не смогла получить доступ к докладу «Алмаз — Антея» относительно крушения и намерена получить его после запроса судебного следователя.