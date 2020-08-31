Украина пригрозила Никарагуа санкциями за Крым 

Украина направила Никарагуа ноту протеста после открытия почетного консульства страны в Крыму . Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, трансляция которого велась в Facebook.

Он назвал «особо вопиющим» факт, что на должность консула был назначен российский чиновник Олег Белавенцев . Кулеба напомнил, что в 2019 году Святошинский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Если почетное консульство Никарагуа в Крыму продолжит работать и решение не будет отменено, Украина введет санкции, пригрозил Кулеба. Он пообещал более «жесткие шаги» в отношении Никарагуа для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Белавинцев занимал должность полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен). До 2018-го он занимал аналогичный пост в Северо-Кавказском федеральном округе. По словам Белавинцева, в феврале — марте 2014 года он принимал участие в организации референдума о статусе Крыма. По профессии он моряк и дипломат. РБК отмечал, что Белавенцев был близок к министру обороны Сергею Шойгу