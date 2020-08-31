В Германии раскрыли причину призывов к Путину 

Участники демонстраций против карантинных мер в Берлине скандировали « Путин !» из уважения к российскому президенту. Об этом заявил депутат городской палаты представителей от партии «Альтернатива для Германии » Гуннар Линдеманн, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Владимир Путин пользуется уважением среди жителей Германии, и протестующие решили пройти к российскому посольству, чтобы привлечь внимание к ситуации с карантинными мерами в Германии в надежде, что президент России сможет повлиять на канцлера Германии Ангелу Меркель

Депутат отметил, что акция носила преимущественно мирный характер, и опасности для российского посольства не возникало.

По словам Линдеманна, «реальной опасности не было» и тогда, когда «несколько странных участников демонстрации попытались штурмовать бундестаг в знак протеста против правительства».

Депутат подчеркнул, что власти не всегда реагировали адекватно и порой проявляла чрезмерную агрессию. С этими случаями Линдеманн намерен «разбираться на парламентском уровне в берлинской палате представителей».

Как сообщал «Рамблер», 29 августа в Берлине более 30 тысяч человек вышли на акцию протеста против ограничений, введенных в Германии из-за пандемии коронавируса. Участники демонстрации не носили защитные маски и не соблюдали дистанцию в полтора метра друг с другом. Полиция Берлина задержала около 300 человек, 200 из них были задержаны после столкновений между полицейскими и правыми радикалами у посольства РФ в Берлине.