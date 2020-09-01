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Цепкало назвал условие для начала диалога между Лукашенко и оппозицией 

РИА Новости и ещё 2 46 минут назад
Оппозиция назвала условие для диалога с Лукашенко
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Реформа конституции Белоруссии может стать отправной точкой для начала переговоров между президентом страны Александром Лукашенко и политической оппозицией, только если она будет проведена в рамках международных обязательств, заявил экс-претендент на пост президента республики Валерий Цепкало.
Ранее в ходе интервью в эфире телеканала "Россия-1" президент РФ Владимир Путин рассказал, что Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.

"Если только это будет сделано в рамках неких международных обязательств, потому как Лукашенко последние семь-восемь лет обещает вносить реформы в конституцию. Причем он никогда конкретно не говорит, в чем будет заключаться суть этих реформ: может быть, они будут косметическими, а может, принципиальными. Он никогда не говорил о том, в чем суть конституционных реформ", — сказал Цепкало в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Таким образом белорусский оппозиционер ответил на вопрос журналиста о том, может ли конституционная реформа послужить отправной точкой для диалога между действующим главой государства и оппозицией.
По словам Цепкало, Лукашенко склонен раз за разом отклонять предложения по конституционной реформе, ссылаясь на то, что они ему "не понравились".

"Это продолжается на протяжении семи-восьми лет с регулярностью раз в год — раз в два года", — рассказал Цепкало.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МВД , Центризбирком России , Эхо Москвы
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