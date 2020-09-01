Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США протестующие подожгли здание 

RT на русском и ещё 2 49 минут назад
В США протестующие подожгли здание
Фото: Reuters
В американском Портленде протестующие подожгли здание.
Об этом на своей странице в Twitter сообщила полиция города.

«Произошёл поджог, в связи с чем происходящее было объявлено беспорядками. Было крайне важно обезопасить территорию, чтобы пожарные могли отреагировать на эту опасную ситуацию», — указывается в заявлении.

Как отметил репортёр The New York Times, видео которого выкладывает в свой Twitter полиция, кто-то из толпы протестующих разбил окна здания и зажёг внутри фейерверк, что и привело к пожару.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в стране создадут центр по расследованию беспорядков.
Видео дня. Отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне
RT на русском: последние новости
Зачем в Белоруссии готовят конституционную реформу Зачем в Белоруссии готовят конституционную реформу Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков Тихановская прокомментировала заявление Путина о резерве силовиков Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии Лукашенко прокомментировал санкции стран Балтии
В мире , Происшествия , Дональд Трамп , New York Times , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забудьте о Навальном — «Северный поток-2» не остановят
Забудьте о Навальном — «Северный поток-2» не остановят
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
«Почему россиянам удалось уехать без пулевых дыр?!»
Видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
01:39
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
Армия
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
02:04
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
Происшествия
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
00:55
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
Политика В мире
Это не русские: всплывшую у Аляски подлодку опознали
00:19
Это не русские: всплывшую у Аляски подлодку опознали
США Армия
ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска
00:30
ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска
В мире
«Жаркое» лето в Белоруссии окончено
01:21
«Жаркое» лето в Белоруссии окончено
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение