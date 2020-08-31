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В Германии объяснили выкрики «Путин!» на демонстрации в Берлине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 1 час назад
В Германии раскрыли причину призывов к Путину
Фото: Reuters
Демонстранты в Берлине во время акции против политики властей по борьбе с коронавирусом скандировали «Путин!» из уважения к президенту России, заявил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн («Альтернатива для Германии»).

«Президент России [Владимир] Путин пользуется очень хорошей репутацией среди населения Германии, поэтому люди [в субботу] провели также демонстрацию перед российским посольством, чтобы привлечь внимание к условиям в Германии в надежде, что Россия сможет оказать свое влияние на [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель. На мой взгляд, опасности для безопасности посольства России не возникло ни разу», — сказал депутат РИА «Новости».

Линдеманн отметил, что в протестных акциях в столице ФРГ приняло участие много людей, и «эти выступления имели преимущественно мирный характер». По мнению депутата, исключением стала лишь ситуация возле бундестага, где «несколько странных участников демонстрации попытались штурмовать бундестаг в знак протеста против правительства Германии». Он отметил, что «и здесь реальной опасности не было».

«Полиция не всегда реагировала соразмерно. Стали известны случаи чрезмерного насилия со стороны полиции, с которыми мы будем разбираться на парламентском уровне в берлинской палате представителей», — сказал депутат.

Напомним, в Берлине в субботу прошла акция протеста против политики властей, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. На ней, по разным подсчетам, собралось до 18 тыс. человек.
Протестующие скандировали фамилию российского лидера Владимира Путина. Этот момент сняли на видео. Протестующие уточнили, что выкрикивают фамилию Путина, поскольку глава российского государства «может надавить на президента США Дональда Трампа», сказал закадровый голос.
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В мире , Европа , Дональд Трамп , Владимир Путин , Бундестаг , РИА Новости , Германия
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