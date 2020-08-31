В Германии раскрыли причину призывов к Путину

«Президент России [Владимир] Путин пользуется очень хорошей репутацией среди населения Германии, поэтому люди [в субботу] провели также демонстрацию перед российским посольством, чтобы привлечь внимание к условиям в Германии в надежде, что Россия сможет оказать свое влияние на [канцлера ФРГ Ангелу] Меркель. На мой взгляд, опасности для безопасности посольства России не возникло ни разу», — сказал депутат РИА «Новости».