Внутри НАТО разгорается война

Камнем преткновения в турко-греческих отношениях стало месторождение природного газа в восточной части Средиземного моря в южном направлении от Кипра. Греки заявили, что ископаемые обнаружены в исключительной экономической зоне Кипра, и назвали место будущей разработки в честь богини Афродиты. Между тем турки также заявили о своих правах на месторождение. В результате ситуация накалилась настолько, что аналитик начали поговаривать о возможных военных действиях с обеих сторон.

В НАТО неоднозначно смотрят на разворачивающуюся ситуацию: например, канцлер Германии Ангела Меркель пытается «всех успокоить», а президент Франции Эммануэль Макрон уже принял в конфликте сторону греков и направил им военную помощь — авиацию и флот. Таким образом, заявила журналист, французы обеспечили почти двукратный перевес франко-греческих сил над турецкими.

В июне, как сообщал «Рамблер», министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявлял, что Турция в последнее время ведет себя «агрессивно», но у Греции есть способ «справиться с таким поведением». По его словам, греческие военные каждый день готовятся к боевым действиям. Власти страны не хотят войны, но готовы отстаивать суверенитет государства любыми способами, резюмировал тогда Панайотопулос.