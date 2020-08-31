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СМИ: внутри НАТО разгорается война 

Мария Иванова 3 часа назад
Внутри НАТО разгорается война
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон отправил Греции военную помощь в противостоянии с Турцией, в котором решается судьба месторождения природного газа, сообщает НТВ. Журналист телеканала уверена, что накаляющиеся отношения внутри блока НАТО в результате могут привести к реальным боевым действиям.
Камнем преткновения в турко-греческих отношениях стало месторождение природного газа в восточной части Средиземного моря в южном направлении от Кипра. Греки заявили, что ископаемые обнаружены в исключительной экономической зоне Кипра, и назвали место будущей разработки в честь богини Афродиты. Между тем турки также заявили о своих правах на месторождение. В результате ситуация накалилась настолько, что аналитик начали поговаривать о возможных военных действиях с обеих сторон.
В НАТО неоднозначно смотрят на разворачивающуюся ситуацию: например, канцлер Германии Ангела Меркель пытается «всех успокоить», а президент Франции Эммануэль Макрон уже принял в конфликте сторону греков и направил им военную помощь — авиацию и флот. Таким образом, заявила журналист, французы обеспечили почти двукратный перевес франко-греческих сил над турецкими.
В июне, как сообщал «Рамблер», министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявлял, что Турция в последнее время ведет себя «агрессивно», но у Греции есть способ «справиться с таким поведением». По его словам, греческие военные каждый день готовятся к боевым действиям. Власти страны не хотят войны, но готовы отстаивать суверенитет государства любыми способами, резюмировал тогда Панайотопулос.
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Комментарии 1
В мире , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , НАТО , НТВ , Греция , Турция , Франция
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