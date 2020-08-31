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Белорусский ОМОН пригрозили оставить без секса 

Павел Тиунов 3 часа назад
Белорусский ОМОН пригрозили оставить без секса
Фото: РИА Новости
Участницы оппозиционного женского марша в Минске дружно скандировали лозунг с сексуальным подтекстом, сообщает «Экспресс-газета». По данным журналистов, девушки обещали оставить сотрудников ОМОНа без любовных ласк.
Мероприятие получило название «Гранд-парад женских миротворческих сил». По подсчетам журналистов, на марш собрались около 20 тысяч человек. Сначала колонна шла по тротуарам, затем вышла на проезжую часть и двинулась в сторону площади Независимости. Путь женщинам преградили сотрудники милиции, в том числе бойцы ОМОН. В результате колонна резко развернулась и пошла в обратную сторону.

«Вам никто не даст», — скандировали милиционерам участницы протестной акции.

25 августа, как сообщал «Рамблер», участница провластного митинга в Минске заявила, что если не поддержать действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко, то вся страна в ближайшее время погрузится в ад. Она подчеркнула, что проработала на производстве около 40 лет, а ее супруг на комбайне — 55 лет, и они оба плакали, когда Лукашенко стал президентом.
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В мире , Александр Лукашенко , Экспресс-газета , Минск
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