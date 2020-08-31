Белорусский ОМОН пригрозили оставить без секса 

Участницы оппозиционного женского марша в Минске дружно скандировали лозунг с сексуальным подтекстом, сообщает «Экспресс-газета». По данным журналистов, девушки обещали оставить сотрудников ОМОНа без любовных ласк.

Мероприятие получило название «Гранд-парад женских миротворческих сил». По подсчетам журналистов, на марш собрались около 20 тысяч человек. Сначала колонна шла по тротуарам, затем вышла на проезжую часть и двинулась в сторону площади Независимости. Путь женщинам преградили сотрудники милиции, в том числе бойцы ОМОН. В результате колонна резко развернулась и пошла в обратную сторону.

«Вам никто не даст», — скандировали милиционерам участницы протестной акции.